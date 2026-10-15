Близько третини поляків негативно ставляться до українців

Близько 33% поляків негативно ставляться до українців, тоді як 43% мають нейтральну позицію, а 24% — позитивну. Такі результати показало опитування, проведене під керівництвом професорки Варшавського університету Домініки Мезон. Дослідниця також звернула увагу на розрив між реальним ставленням людей і тим, як вони уявляють ставлення інших поляків до українців.

Майже половина жителів Польщі нейтрально ставляться до українців. Водночас близько третини опитаних висловили негативне ставлення, а майже чверть — позитивне. Опитування провели під керівництвом професорки Варшавського університету Домініки Мезон. У ньому взяли участь 1070 повнолітніх громадян Польщі. Дослідники використали онлайн-опитування з репрезентативною вибіркою, яка мала відображати погляди дорослого населення країни.

Згідно з результатами, 43% респондентів нейтрально ставляться до українців, 24% — позитивно, а 33% — негативно. Дослідниця зазначила, що порівняно з попередніми опитуваннями негативне ставлення дещо посилилося. Однак зміни не настільки значні, як може здаватися з повідомлень у медіа.

Поляки інакше оцінюють ставлення співвітчизників

Домініка Мезон звернула увагу на ще один результат дослідження. За її словами, у Польщі поширене уявлення, що більшість співвітчизників негативно ставляться до українців. Проте відповіді самих учасників опитування показують іншу картину. Дослідниця закликала обережно ставитися до узагальнень про настрої польського суспільства. На її думку, надмірно негативне висвітлення теми може створювати хибне враження, ніби неприязнь до українців є позицією більшості. «Тому я й кажу, що тут потрібно бути обережними й не перебільшувати. Адже така інформаційна комунікація призводить до того, що понад половина поляків вірять, нібито поляки негативно ставляться до українців», — пояснила Мезон.

Вона звернула увагу на різницю між двома показниками: тим, як люди ставляться до українців особисто, і тим, як вони оцінюють ставлення до них інших поляків. «Половина поляків вважає, що інші поляки погано ставляться до українців, тоді як тих, хто сам визнає своє негативне ставлення, насправді менше», — зазначила дослідниця. На її думку, так формується стереотип про поляка, який нібито обов’язково негативно ставиться до українців. Вона вважає, що такі уявлення не варто поширювати без урахування реальних результатів опитувань.

Ставлення залежить і від того, де живуть українці

Дослідниця також наголосила, що ставлення поляків до українців може відрізнятися залежно від обставин. Зокрема, люди можуть по-різному оцінювати українців, які живуть в Україні, та тих, хто переїхав до Польщі. Це важливе уточнення, адже загальна оцінка ставлення до українців не обов’язково відображає думку поляків про всі групи українців однаково. На сприйняття можуть впливати особистий досвід, контакти з українцями та інформація, яку люди отримують із медіа.

Водночас наведені результати не означають, що негативного ставлення немає або що воно не може посилюватися. Опитування показує, що така позиція є у значної частини респондентів, але вона не переважає серед відповідей.

Що показало дослідження

Результати опитування свідчать, що найбільша частка учасників має нейтральне ставлення до українців. Позитивну позицію висловили 24% опитаних, негативну — 33%. Окремий висновок дослідниці стосується того, як поляки сприймають настрої власного суспільства. Уявлення про масову неприязнь до українців може бути поширенішим, ніж негативне ставлення, про яке люди повідомляють від власного імені.

Водночас дослідження не дає підстав стверджувати, що ставлення до українців у Польщі однакове в усіх групах населення або що результати відображають думку кожного поляка. Воно фіксує відповіді конкретної вибірки дорослих громадян країни. Дані опитування опублікувало Польське радіо. Дослідження провели онлайн серед репрезентативної вибірки з 1070 повнолітніх громадян Польщі. Про це свідчать результати дослідження, опубліковані Польським радіо.

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