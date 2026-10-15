Korea Północna oświadczyła, że 3 października przetestowała balistyczną rakietę średniego zasięgu, która, jak twierdzi, może manewrować podczas lotu, aby uniknąć systemów obrony przeciwrakietowej Korei Południowej i Japonii. Informuje o tym The Hindu.

Twierdzenia dotyczące możliwości rakiety

W Pjongjangu twierdzą, że rakieta może zmieniać trajektorię lotu na małych wysokościach. Korea Północna poinformowała również o nieokreślonych możliwościach sztucznej inteligencji, które, według jej wersji, mają znacznie utrudnić przechwycenie rakiety.

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Test odbył się w czasie narastających napięć między Koreą Północną a Południową z powodu eksplozji min lądowych w pobliżu granicy.

Nadzór Kim Dzong Una

Kim Jo Dzong, siostra przywódcy Korei Północnej Kim Dzong Una, poinformowała, że nadzorował on test. Nazwała rakietę strategiczną, co, jak zauważa publikacja, oznacza, że jest przeznaczona do przenoszenia broni jądrowej.

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