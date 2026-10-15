Повстанцы Тыграя покидают региональную столицу — The Hindu

Повстанцы из региона Тыграй в субботу, 3 октября, покидали региональную столицу на севере Эфиопии на фоне продвижения к городу сил, поддерживающих правительство страны. Об этом The Hindu сообщило со ссылкой на AFP, которому о ситуации рассказали местный журналист и жители.

Отход повстанцев

В сообщении этих повстанцев назвали бойцами Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ). По данным AFP, агентство получило от местного журналиста и жителей сведения о том, что они покидают город.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Боевые действия на севере Эфиопии

Боевые действия в северной части Эфиопии, по данным издания, вспыхнули 23 сентября, когда НФОТ совершил атаки в соседних штатах. Эти события вызвали опасения относительно возвращения к разрушительной гражданской войне, которая продолжалась в Эфиопии в 2020–2022 годах.

Читай нас в