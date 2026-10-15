Rebelianci z Tigraju opuszczają regionalną stolicę — The Hindu

Rebelianci z regionu Tigraj w sobotę, 3 października, opuszczali regionalną stolicę na północy Etiopii w obliczu posuwania się ku miastu sił wspierających rząd kraju. Poinformował o tym The Hindu, powołując się na AFP, któremu o sytuacji opowiedzieli lokalny dziennikarz i mieszkańcy.

Wycofanie rebeliantów

W publikacji rebeliantów nazwano bojownikami Tigrajskiego Ludowego Frontu Wyzwolenia (TPLF). Według AFP agencja otrzymała od lokalnego dziennikarza i mieszkańców informacje, że opuszczają oni miasto.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Działania bojowe na północy Etiopii

Walki w północnej części Etiopii, według publikacji, wybuchły 23 września, gdy TPLF przeprowadził ataki w sąsiednich stanach. Wydarzenia te wywołały obawy przed powrotem do niszczycielskiej wojny domowej, która trwała w Etiopii w latach 2020–2022.

Czytaj nas na