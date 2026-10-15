Лувр может закрыться из-за аварийного состояния здания — Euronews

Парижский музей Лувр может быть вынужден прекратить прием посетителей, если французские власти не профинансируют масштабную реконструкцию. Об этом предупредил директор музея Кристоф Лерибо в интервью Le Figaro.

По его словам, здание имеет серьезные технические проблемы: устаревшие водопроводные сети, протечки, недостаточную теплоизоляцию и тесные помещения. В феврале 2026 года прорыв трубы отопления повредил потолок с росписью художника Шарля Менье.

Лерибо подчеркнул, что отдельных ремонтов недостаточно, ведь все системы исторического здания взаимосвязаны. Для полноценной реконструкции музея необходимо значительное государственное финансирование.

Проблемы с безопасностью обострились после ограбления в октябре 2025 года, когда преступники похитили восемь драгоценностей французской короны стоимостью около 88 млн евро. Похищенные предметы до сих пор не найдены.

По предварительным оценкам, комплексная реконструкция Лувра может обойтись в 700–800 млн евро в течение десяти лет. Часть средств планируется привлечь за счет повышения цен на билеты для посетителей из стран за пределами Европы.

Источник: Euronews

В Париже Лувр после девятимесячного перерыва вновь открыл для посетителей Галерею Аполлона, которая в прошлом году подверглась ограблению. В то же время королевские реликвии, похищенные ранее из этого зала, в дальнейшем не будут выставляться в Галерее Аполлона.

В Париже, Франция, полиция задержала двух граждан Германии после того, как они прикрепили к стене две картины в зале Лувра, где экспонируется «Мона Лиза» Леонардо да Винчи.

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