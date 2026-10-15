В ЕС заморозили активы компаний и лиц, помогавших России обходить санкции

Европейский Совет ввел дополнительные ограничительные меры в отношении трёх физических и девяти юридических лиц, причастных к ввозу товаров, подпадающих под санкции, в Россию. Кроме того, по данным ЕС, они участвовали в обходе европейских санкций, в частности ограничений на торговлю нефтью и финансовые операции. Дополнительные меры предусматривают замораживание их активов.

Санкционные списки были утверждены в рамках системы ограничительных мер ЕС, направленных против действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

«Обход санкций ЕС равносилен пособничеству и подстрекательству к незаконной агрессивной войне России. Сегодня мы принимаем дальнейшие меры против лиц и компаний, которые этим занимаются. Санкции уже лишили Москву более одного триллиона евро, но они могут быть еще более эффективными, если мы будем их в полной мере применять», — заявила Верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС Кая Каллас.

В список вошла LLC Movers Group – компания по доставке грузов, базирующаяся в России и участвующая в параллельном импорте в Россию товаров, на которые распространяются ограничительные меры ЕС, а также ее генеральный директор Дмитрий Чудовский.

Также Евросовет включил в список LLC DT Inier и её мажоритарного акционера Иванну Савчук. LLC DT Inier — это лицензированный российский таможенный брокер и оператор полного цикла логистики, который участвует в децентрализованных схемах обхода санкций, как и другие субъекты, внесенные в список сегодня: Begler Tekstil Insaat Elektronik VE DIS Ticaret LTD и Medse Group LLC. Обе эти компании — торговые предприятия, базирующиеся в Турции, но управляющие глобальной сетью.

Кроме того, ЕС вводит санкции против LLC United Stream и его основательницы и директора Светланы Гуменюк. «United Stream» — это компания по оказанию финансовых услуг, зарегистрированная в Российской Федерации, которая действует в качестве платежного агента и посредника, а также содействует импорту товаров из ЕС, на которые распространяются ограничительные меры.

Кроме того, Евросовет ввел санкции в отношении субъектов, базирующихся в Объединенных Арабских Эмиратах, Индии и на Сейшельских островах. В этот список входят DIS Logistics DMCC, Vigor Marine Services LLP и Shiva Shipping LTD., которые являются частью экосистемы «теневого флота», а также Hurus Trade FZE — торговый посредник, поставляющий нефть российского происхождения в Индию.

Лица и организации, включенные в список, подпадают под меры по замораживанию активов, а предоставление им или в их пользу средств или экономических ресурсов, прямо или косвенно, запрещено. Кроме того, в отношении физических лиц, включенных в список, действует запрет на въезд в ЕС.

Об этом сообщается со ссылкой на пресс-службу Евросовета.

ЕС одобрил санкции против более 1,6 тысячи лиц и структур из России — RMF24.

ЕС ввел санкции против трех лиц и четырёх структур — RMF24.

Президент Кипра Христодулидис призвал ЕС отложить введение ETS2 — Cyprus Mail.

Читай нас в