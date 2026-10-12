ЄС запровадив санкції проти трьох осіб і чотирьох структур — RMF24

Європейський Союз запровадив санкції проти трьох осіб і чотирьох структур, пов’язаних із порушенням та обходом міжнародних обмежень щодо Північної Кореї. Заходи передбачають замороження активів, заборону на надання коштів та економічних ресурсів, а також заборону в’їзду до ЄС для фізичних осіб, повідомляє RMF24.

Кого внесли до списку

До санкційного переліку внесли дослідника Національного управління аерокосмічних технологій КНДР Рі Сон Джина. За даними ЄС, він підтримував російські військові дії.

Санкції також стосуються Анни Акіншиної, керівниці російської девелоперської компанії Samolet Group. За інформацією ЄС, компанія залучала працівників із КНДР до будівельних проєктів у Владивостоці. До переліку також потрапили керівник холдингу Black Horse Володимир Соколов, сама Samolet Group і холдинг Black Horse.

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ЄС також включив до списку судноплавну компанію Paekyangsan Shipping Co Ltd та Golden Autumn Agroholding, дочірню структуру Black Horse. У Євросоюзі заявили, що Paekyangsan Shipping Co Ltd перевозила російські нафтопродукти до Північної Кореї, а Соколов сприяв торговельній і промисловій співпраці з КНДР.

Співпраця Москви та Пхеньяна

ЄС висловив серйозне занепокоєння посиленням військової та економічної взаємодії між державою-агресором Росією і Північною Кореєю. Серед названих причин — постачання озброєнь в обмін на нафту, працевлаштування громадян КНДР у Росії та присутність північнокорейських військових на російській території.

У ЄС нагадали, що резолюції Ради Безпеки ООН забороняють такі дії та передбачають репатріацію північнокорейських працівників, які перебувають за кордоном. Після останнього рішення санкційний список ЄС щодо КНДР налічує 80 осіб і 25 структур. У висновках від червня 2026 року Європейська рада засудила розміщення північнокорейських сил у Росії та подальшу військову підтримку Москви з боку КНДР, Ірану й Білорусі.

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