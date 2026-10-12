Unia Europejska nałożyła sankcje na trzy osoby i cztery podmioty powiązane z naruszaniem i obchodzeniem międzynarodowych ograniczeń dotyczących Korei Północnej. Środki przewidują zamrożenie aktywów, zakaz udostępniania środków finansowych i zasobów gospodarczych, a także zakaz wjazdu do UE dla osób fizycznych, informuje RMF24.

Kogo wpisano na listę

Na listę sankcyjną wpisano Ri Song Jina, badacza z Narodowej Administracji Technologii Lotniczych i Kosmicznych KRLD. Według UE wspierał on rosyjskie działania wojskowe.

Sankcje dotyczą również Anny Akinshiny, szefowej rosyjskiej firmy deweloperskiej Samolet Group. Według informacji UE firma angażowała pracowników z KRLD do projektów budowlanych we Władywostoku. Na listę trafili również szef holdingu Black Horse Władimir Sokołow, sama Samolet Group oraz holding Black Horse.

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UE wpisała również na listę firmę żeglugową Paekyangsan Shipping Co Ltd oraz Golden Autumn Agroholding, spółkę zależną Black Horse. W Unii Europejskiej oświadczono, że Paekyangsan Shipping Co Ltd transportowała rosyjskie produkty naftowe do Korei Północnej, a Sokołow ułatwiał współpracę handlową i przemysłową z KRLD.

Współpraca Moskwy i Pjongjangu

UE wyraziła poważne zaniepokojenie nasileniem współpracy wojskowej i gospodarczej między państwem-agresorem Rosją a Koreą Północną. Wśród wskazanych przyczyn są dostawy uzbrojenia w zamian za ropę, zatrudnianie obywateli KRLD w Rosji oraz obecność północnokoreańskich wojskowych na terytorium Rosji.

UE przypomniała, że rezolucje Rady Bezpieczeństwa ONZ zakazują takich działań i przewidują repatriację północnokoreańskich pracowników przebywających za granicą. Po ostatniej decyzji unijna lista sankcyjna dotycząca KRLD obejmuje 80 osób i 25 podmiotów. W konkluzjach z czerwca 2026 roku Rada Europejska potępiła rozmieszczenie sił północnokoreańskich w Rosji oraz dalsze wsparcie wojskowe dla Moskwy ze strony KRLD, Iranu i Białorusi.

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