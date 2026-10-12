Przewodniczący Tymczasowej Rady Suwerennej Sudanu Abdel Fattah al-Burhan 12 października zlecił przeprowadzenie śledztwa w sprawie doniesień o śmierci 72 górników w pobliżu granicy z Egiptem. Poinformowała o tym Anadolu Agency. Wspomniany incydent miał miejsce 10 października w rejonie Północne al-Wadi na terytorium Sudanu.

Do komisji włączona zostanie prokuratura

W oświadczeniu Rady Suwerennej zaznaczono, że w skład komisji śledczej wejdą przedstawiciele prokuratury, a także struktur sądowych i bezpieczeństwa. Komisja ma ustalić okoliczności incydentu i przedstawić raport z wynikami swojej pracy. Nie ogłoszono terminu zakończenia śledztwa.

Al-Burhan oświadczył, że ochrona życia, bezpieczeństwa i godności obywateli Sudanu jest podstawowym obowiązkiem państwa. Podkreślił również konieczność poważnego potraktowania incydentu, ustalenia faktów oraz zapewnienia ochrony i poszanowania granic. Według niego władze Sudanu i Egiptu pozostają w kontakcie, aby wyjaśnić okoliczności wydarzenia i ujawnić fakty.

Doniesienia o nalocie

11 października niezależna grupa prawników Emergency Lawyers oświadczyła, że liczba ofiar śmiertelnych nalotu w rejonie Północne al-Wadi wzrosła do 72 górników. Organizacja wyraziła podejrzenie, że atak mogły przeprowadzić egipskie samoloty. Kair nie skomentował natychmiast tych doniesień.

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Kilka godzin przed oświadczeniem Emergency Lawyers sieć Sudan Doctors Network poinformowała o 13 zabitych i 28 rannych w wyniku bombardowania z powietrza w pobliżu granicy z Egiptem.

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