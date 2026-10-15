W stolicy Albanii, Tiranie, uczniowie i studenci trzeci dzień z rzędu starli się z policją podczas protestów, których uczestnicy domagają się zmian. Poinformowała o tym Anadolu Agency, powołując się na albańskiego nadawcę publicznego RTSH.

Starcia w centrum Tirany

Protestujący rzucali w funkcjonariuszy i budynki publiczne kamieniami oraz fajerwerkami. Policja w odpowiedzi użyła gazu łzawiącego i armatek wodnych.

Akcja rozpoczęła się od marszu uczniów i studentów ulicami miasta. Kolumna przeszła obok budynku parlamentu i ruszyła w kierunku Ministerstwa Edukacji. Napięcie wzrosło, gdy demonstranci zebrali się po obu stronach ulicy, po czym policja użyła armatek wodnych. Po incydentach przemocy funkcjonariusze odprowadzili pojedynczych protestujących.

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Uszkodzenia budynków i bojkot zajęć

Następnie uczestnicy protestu udali się do ratusza w Tiranie, gdzie rzucali w budynek kamieniami i fajerwerkami. W pobliżu jednej ze szkół niektórzy studenci podpalili kontenery na śmieci.

W centrum miasta odnotowano także zniszczenia mienia, w tym w jednym z banków komercyjnych: protestujący wybili okna i drzwi, uszkodzili bankomaty oraz dokumenty w biurach. Policja interweniowała, aby rozproszyć demonstrantów, jednak część z nich pozostała w centrum Tirany. Według RTSH kamieniami raniono starszego funkcjonariusza policji.

Protesty rozprzestrzeniły się także poza stolicę: w kilku miastach studenci bojkotują zajęcia. Policja skierowała dodatkowe siły, aby utrzymać porządek i zapobiec uszkodzeniom budynków.

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