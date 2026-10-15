У Тирані студенти третій день поспіль зіткнулися з поліцією — Anadolu Agency

У столиці Албанії Тирані учні та студенти третій день поспіль зіткнулися з поліцією під час протестів, учасники яких вимагають змін. Про це з посиланням на албанського суспільного мовника RTSH повідомляє Anadolu Agency.

Сутички в центрі Тирани

Протестувальники кидали в правоохоронців і громадські будівлі каміння та феєрверки. Поліція у відповідь застосувала сльозогінний газ і водомети.

Акція почалася з маршу учнів і студентів вулицями міста. Колона пройшла повз будівлю парламенту та рушила до Міністерства освіти. Напруження зросло, коли демонстранти зібралися з обох боків вулиці, після чого поліція застосувала водомети. Після інцидентів із насильством правоохоронці супроводили окремих протестувальників.

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Пошкодження будівель і бойкот занять

Згодом учасники протесту попрямували до мерії Тирани, де кидали каміння та феєрверки в будівлю. Поблизу однієї зі шкіл деякі студенти підпалили сміттєві контейнери.

У центрі міста також зафіксували пошкодження майна, зокрема в одному з комерційних банків: протестувальники розбили вікна й двері, пошкодили банкомати та документи в офісах. Поліція втрутилася, щоб розігнати демонстрантів, однак частина з них залишалася в центрі Тирани. За даними RTSH, камінням поранили старшого поліцейського.

Протести поширилися й за межі столиці: у кількох містах студенти бойкотують заняття. Поліція залучила додаткові сили для підтримання порядку та запобігання пошкодженню будівель.

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