В столице Албании Тиране школьники и студенты третий день подряд столкнулись с полицией во время протестов, участники которых требуют перемен. Об этом со ссылкой на албанского общественного вещателя RTSH сообщает Anadolu Agency.

Столкновения в центре Тираны

Протестующие бросали в правоохранителей и общественные здания камни и фейерверки. В ответ полиция применила слезоточивый газ и водомёты.

Акция началась с марша школьников и студентов по улицам города. Колонна прошла мимо здания парламента и направилась к Министерству образования. Напряжённость возросла, когда демонстранты собрались по обе стороны улицы, после чего полиция применила водомёты. После инцидентов с насилием правоохранители сопроводили отдельных протестующих.

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Повреждение зданий и бойкот занятий

Позже участники протеста направились к мэрии Тираны, где бросали в здание камни и фейерверки. Возле одной из школ некоторые студенты подожгли мусорные контейнеры.

В центре города также зафиксировали повреждение имущества, в том числе в одном из коммерческих банков: протестующие разбили окна и двери, повредили банкоматы и документы в офисах. Полиция вмешалась, чтобы разогнать демонстрантов, однако часть из них оставалась в центре Тираны. По данным RTSH, камнями ранили старшего сотрудника полиции.

Протесты распространились и за пределы столицы: в нескольких городах студенты бойкотируют занятия. Полиция привлекла дополнительные силы для поддержания порядка и предотвращения повреждения зданий.

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