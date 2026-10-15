Od stycznia do września Chiny kupiły połowę całej ropy naftowej eksportowanej przez Brazylię. Sprzedaż brazylijskiej ropy na rynek chiński wzrosła o 49% do rekordowych 21,8 mld dolarów, a wymiana handlowa między dwoma krajami osiągnęła w ciągu dziewięciu miesięcy 143 mld dolarów, podaje South China Morning Post, powołując się na raport Brazylijsko-Chińskiej Rady Biznesu.

Eksport Brazylii do Chin wzrósł o 12%, do 84,7 mld dolarów, podczas gdy import chińskich towarów zwiększył się o 9,9%, do 58,6 mld dolarów. Nadwyżka Brazylii w handlu z Chinami wyniosła 26,1 mld dolarów, czyli 42% jej całkowitej nadwyżki w handlu zagranicznym.

Ropa stała się głównym czynnikiem wzrostu

Wolumen dostaw brazylijskiej ropy do Chin wzrósł o 27%, a ceny — o 16,8%. Udział Chin był niemal siedem razy większy niż udział Indii, które stały się drugim największym nabywcą. Ropa stanowi obecnie 25,8% brazylijskiego eksportu do Chin, zwiększając swój udział o 6,3 punktu procentowego w ciągu roku. Większy udział w eksporcie ma jedynie soja — 35,4%.

W raporcie rady zaznaczono, że napięcia na Bliskim Wschodzie i ryzyko zakłóceń transportu przez Cieśninę Ormuz wzmocniły poszukiwanie bardziej stabilnych dostawców i sprzyjały Brazylii. Według firmy Kpler Teheran faktycznie zamknął cieśninę po rozpoczęciu pod koniec lutego amerykańskich i izraelskich uderzeń na Iran. Tą trasą transportowano ponad połowę morskiego importu ropy naftowej Chin.

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Chińscy nabywcy zwiększyli zakupy w Brazylii, choć całkowity import ropy naftowej do Chin w drugim kwartale spadł o 32%, wynika z danych chińskiej administracji celnej, na które powołuje się amerykańska Agencja Informacji Energetycznej. Całkowity eksport brazylijskiej ropy wzrósł o 28,7%, do 43 mld dolarów, a sprzedaż do Indii — o 165%.

Wołowina straciła pozycję, import samochodów wzrósł

Jednocześnie sprzedaż brazylijskiej wołowiny do Chin spadła o 8,5%, do 5,5 mld dolarów, a fizyczny wolumen dostaw zmniejszył się o 22%. Brazylia wyczerpała roczny kontyngent wynoszący 1,1 mln ton, po czym dostawy przekraczające kontyngent są od początku miesiąca objęte dodatkowym cłem w wysokości 55%.

Import z Chin rósł przede wszystkim dzięki samochodom zelektryfikowanym. Zakupy hybryd plug-in wzrosły o 89%, do 2,87 mld dolarów, a samochodów elektrycznych zasilanych akumulatorami — o 341%, do około 2,4 mld dolarów. Chińskie marki zapewniły 86% wszystkich zelektryfikowanych samochodów, które Brazylia kupiła za granicą. Chiny kupiły także 95% brazylijskiego eksportu sorgo i 97% eksportu spodumenu — minerału zawierającego lit.

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