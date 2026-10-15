С января по сентябрь Китай приобрел половину всей сырой нефти, экспортированной Бразилией. Продажи бразильской нефти на китайский рынок выросли на 49% — до рекордных 21,8 млрд долларов, а товарооборот двух стран за девять месяцев достиг 143 млрд долларов, сообщает South China Morning Post со ссылкой на отчет Бразильско-китайского делового совета.

Экспорт Бразилии в Китай вырос на 12%, до 84,7 млрд долларов, тогда как импорт китайских товаров увеличился на 9,9%, до 58,6 млрд долларов. Положительное сальдо Бразилии в торговле с КНР составило 26,1 млрд долларов, или 42% ее общего внешнеторгового профицита.

Нефть стала главным фактором роста

Объем поставок бразильской нефти в Китай вырос на 27%, а цены — на 16,8%. Доля Китая была почти в семь раз больше доли Индии, ставшей вторым крупнейшим покупателем. Нефть теперь составляет 25,8% бразильского экспорта в КНР, увеличив свою долю на 6,3 процентного пункта за год. Большую долю в экспорте имеет только соя — 35,4%.

В отчете совета отмечается, что напряженность на Ближнем Востоке и риски перебоев с транспортировкой через Ормузский пролив усилили поиск более стабильных поставщиков и способствовали Бразилии. По данным компании Kpler, Тегеран фактически закрыл пролив после начала ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля. По этому маршруту перевозили более половины морского импорта сырой нефти Китая.

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Китайские покупатели нарастили закупки в Бразилии, хотя общий импорт сырой нефти в КНР во втором квартале сократился на 32%, свидетельствуют данные китайской таможни, на которые ссылается Управление энергетической информации США. Общий экспорт бразильской нефти вырос на 28,7%, до 43 млрд долларов, а продажи в Индию — на 165%.

Говядина потеряла позиции, импорт автомобилей вырос

В то же время продажи бразильской говядины в Китай снизились на 8,5%, до 5,5 млрд долларов, а физический объем поставок сократился на 22%. Бразилия исчерпала годовую квоту в 1,1 млн тонн, после чего поставки сверх квоты с начала месяца облагаются дополнительной пошлиной в 55%.

Импорт из Китая рос прежде всего благодаря электрифицированным автомобилям. Закупки подключаемых гибридов увеличились на 89%, до 2,87 млрд долларов, а аккумуляторных электромобилей — на 341%, примерно до 2,4 млрд долларов. Китайские марки обеспечили 86% всех электрифицированных автомобилей, которые Бразилия приобрела за рубежом. Также Китай купил 95% бразильского экспорта сорго и 97% экспорта сподумена — литийсодержащего минерала.

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