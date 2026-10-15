今年1月至9月，中国购买了巴西出口的全部原油中的一半。巴西原油对中国市场的销售额增长49%，达到创纪录的218亿美元；两国九个月的贸易额达到1430亿美元，《南华早报》报道称，并援引巴中商业理事会的一份报告。

巴西对中国出口增长12%，达到847亿美元；与此同时，中国商品进口增长9.9%，达到586亿美元。巴西对华贸易顺差为261亿美元，占其外贸顺差总额的42%。

原油成为增长的主要驱动力

巴西对中国的原油供应量增长27%，价格上涨16.8%。中国所占份额几乎是成为第二大买家的印度的七倍。原油目前占巴西对华出口的25.8%，其份额一年内增加了6.3个百分点。只有大豆在出口中占比更高，为35.4%。

理事会报告指出，中东紧张局势以及经由霍尔木兹海峡运输中断的风险，强化了对更稳定供应商的寻找，并使巴西受益。根据Kpler公司的数据，在美国和以色列于2月底开始对伊朗发动打击后，德黑兰实际上关闭了该海峡。中国超过一半的海运原油进口经由这一路线运输。

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中国买家增加了在巴西的采购，尽管根据美国能源信息署援引的中国海关数据，中国第二季度的原油进口总量下降了32%。巴西原油出口总额增长28.7%，达到430亿美元，对印度的销售增长165%。

牛肉失去份额，汽车进口增长

与此同时，巴西牛肉对华销售额下降8.5%，至55亿美元，实际供应量下降22%。巴西已用尽110万吨的年度配额，此后自本月初起，超过配额的供应将被征收55%的额外关税。

来自中国的进口增长主要得益于电气化汽车。插电式混合动力汽车采购额增长89%，至28.7亿美元；纯电动汽车采购额增长341%，约达24亿美元。中国品牌占巴西从国外购买的所有电气化汽车的86%。此外，中国购买了巴西95%的高粱出口和97%的锂辉石出口；锂辉石是一种含锂矿物。

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