Китай купив половину нафти, експортованої Бразилією — South China Morning Post

Китай у січні—вересні придбав половину всієї сирої нафти, експортованої Бразилією. Продажі бразильської нафти на китайський ринок зросли на 49% — до рекордних 21,8 млрд доларів, а товарообіг двох країн за дев’ять місяців сягнув 143 млрд доларів, повідомляє South China Morning Post з посиланням на звіт Бразильсько-китайської ділової ради.

Експорт Бразилії до Китаю зріс на 12%, до 84,7 млрд доларів, тоді як імпорт китайських товарів збільшився на 9,9%, до 58,6 млрд доларів. Позитивне сальдо Бразилії в торгівлі з КНР становило 26,1 млрд доларів, або 42% її загального зовнішньоторговельного профіциту.

Нафта стала головним чинником зростання

Обсяг поставок бразильської нафти до Китаю зріс на 27%, а ціни — на 16,8%. Китайська частка була майже в сім разів більшою за частку Індії, яка стала другим найбільшим покупцем. Нафта тепер становить 25,8% бразильського експорту до КНР, збільшивши свою частку на 6,3 відсоткового пункту за рік. Більшу частку в експорті має лише соя — 35,4%.

У звіті ради зазначено, що напруженість на Близькому Сході та ризики перебоїв із транспортуванням через Ормузьку протоку посилили пошук стабільніших постачальників і сприяли Бразилії. За даними компанії Kpler, Тегеран фактично закрив протоку після початку ударів США та Ізраїлю по Ірану наприкінці лютого. Цим маршрутом перевозили більш як половину морського імпорту сирої нафти Китаю.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Китайські покупці наростили закупівлі в Бразилії, хоча загальний імпорт сирої нафти до КНР у другому кварталі скоротився на 32%, свідчать дані китайської митниці, на які посилається Управління енергетичної інформації США. Загальний експорт бразильської нафти зріс на 28,7%, до 43 млрд доларів, а продажі до Індії — на 165%.

Яловичина втратила позиції, імпорт авто зріс

Водночас продажі бразильської яловичини до Китаю знизилися на 8,5%, до 5,5 млрд доларів, а фізичний обсяг поставок скоротився на 22%. Бразилія вичерпала річну квоту в 1,1 млн тонн, після чого поставки понад квоту від початку місяця оподатковуються додатковим митом у 55%.

Імпорт із Китаю зростав насамперед завдяки електрифікованим автомобілям. Закупівлі плагін-гібридів збільшилися на 89%, до 2,87 млрд доларів, а електромобілів на акумуляторах — на 341%, приблизно до 2,4 млрд доларів. Китайські марки забезпечили 86% усіх електрифікованих автомобілів, які Бразилія придбала за кордоном. Також Китай купив 95% бразильського експорту сорго та 97% експорту сподумену — літієвмісного мінералу.

Читай нас у