Глава Переходного суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан 12 октября поручил провести расследование сообщений о гибели 72 старателей возле границы с Египтом. Об этом сообщает Anadolu Agency. Речь идет об инциденте, произошедшем 10 октября в районе Северный аль-Вади на территории Судана.

К работе комиссии привлекут прокуратуру

В заявлении Суверенного совета отметили, что в состав следственной комиссии войдут представители органов прокуратуры, а также судебных и силовых структур. Комиссия должна выяснить обстоятельства инцидента и представить отчет о результатах работы. Сроки завершения расследования не объявлялись.

Аль-Бурхан заявил, что защита жизни, безопасности и достоинства граждан Судана является фундаментальной обязанностью государства. Он также подчеркнул необходимость серьезно отнестись к инциденту, установить факты и обеспечить защиту и уважение границ. По его словам, руководства Судана и Египта поддерживают контакты, чтобы выяснить обстоятельства события и обнародовать факты.

Сообщения об авиаударе

11 октября независимая группа юристов Emergency Lawyers заявила, что число погибших в результате авиаудара в районе Северный аль-Вади возросло до 72 старателей. Организация выразила подозрение, что удар могли нанести египетские самолеты. Каир не предоставил немедленных комментариев по поводу этого сообщения.

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За несколько часов до заявления Emergency Lawyers сеть Sudan Doctors Network сообщила о 13 погибших и 28 раненых в результате воздушной бомбардировки возле египетской границы.

В секторе кустарной добычи золота в Судане работают более 2 млн человек, на него приходится около 80% производства золота в стране. Судан в значительной степени зависит от золота как источника иностранной валюты после потери трех четвертей нефтяных доходов в результате отделения Южного Судана в июле 2011 года.

С апреля 2023 года в Судане продолжается война между армией и военизированными Силами быстрого реагирования. По оценкам ООН и международных организаций, конфликт унес десятки тысяч жизней и вынудил около 13 млн человек покинуть свои дома.

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