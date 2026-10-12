苏丹过渡主权委员会主席阿卜杜勒·法塔赫·布尔汉于10月12日下令调查有关72名矿工在埃及边境附近死亡的报道。据阿纳多卢通讯社报道，所涉事件于10月10日发生在苏丹境内北瓦迪地区。

检察机关将参与委员会工作

主权委员会在声明中指出，调查委员会将包括检察机关以及司法和安全机构的代表。该委员会须查明事件情况，并提交工作结果报告。调查完成期限尚未公布。

布尔汉表示，保护苏丹公民的生命、安全和尊严是国家的根本职责。他还强调，必须严肃对待这一事件，查明事实，并确保对边界的保护和尊重。他表示，苏丹和埃及领导层正保持联系，以查明事件情况并公布事实。

有关空袭的报道

10月11日，独立律师组织Emergency Lawyers表示，北瓦迪地区空袭造成的死亡人数已增至72名矿工。该组织怀疑此次打击可能由埃及飞机实施。开罗未立即就该报道发表评论。

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在Emergency Lawyers发表声明数小时前，Sudan Doctors Network网络报道称，埃及边境附近发生的空中轰炸造成13人死亡、28人受伤。

苏丹的手工黄金开采行业雇用了超过200万人，该行业约占该国黄金产量的80%。2011年7月南苏丹分离后，苏丹失去了四分之三的石油收入，因此在很大程度上依赖黄金作为外汇来源。

自2023年4月以来，苏丹军队与准军事组织快速支援部队之间的战争持续进行。根据联合国和国际组织的估计，这场冲突已造成数万人死亡，并迫使约1300万人离开家园。

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