Prezydent Francji Emmanuel Macron podczas szczytu UE w Brukseli w Belgii wezwał europejskich przywódców do osiągnięcia do końca roku porozumienia w sprawie siedmioletniego budżetu bloku. Jak informuje Politico, francuski prezydent oświadczył, że po styczniu nie pozostanie już polityczna przestrzeń na zawarcie porozumienia.

Negocjacje przed wyborami

Według czterech europejskich dyplomatów zaznajomionych z przebiegiem zamkniętej dyskusji Macron podkreślił, że nie będzie miał politycznego mandatu do podpisania porozumienia w przededniu wyborów prezydenckich we Francji, zaplanowanych na kwiecień 2027 roku.

Rządy 27 państw UE różnią się stanowiskami w sprawie łącznej wielkości budżetu na lata 2028–2034. Przywódcy rozpatrują również irlandzki plan, który zakłada cięcia o 159 mld euro w cenach bieżących w porównaniu z propozycją Komisji Europejskiej wynoszącą niemal 2 bln euro.

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Stanowiska państw UE

Przewodniczący Rady Europejskiej António Costa nalega na zakończenie negocjacji podczas grudniowego szczytu, przed wyborami we Francji, we Włoszech i w Polsce w 2027 roku. Jednocześnie niektóre rządy i urzędnicy UE uważają taki harmonogram za nierealistyczny.

Jeden z dyplomatów uznał słowa Macrona za presję na poparcie grudniowego terminu Costy, zauważając, że UE byłaby niemożliwa do zarządzania, gdyby uwzględniała wszystkie lokalne wybory. Premier Włoch Giorgia Meloni oświadczyła w parlamencie, że jej kraj nie podpisze niekorzystnego dla siebie porozumienia wyłącznie po to, by dotrzymać terminu.

Przywódczyni francuskiej skrajnej prawicy Marine Le Pen, która według Politico prowadzi w sondażach dotyczących następnych wyborów prezydenckich, obiecała w razie dojścia do władzy o połowę zmniejszyć wpłaty Francji do budżetu UE. Oskarżyła także Unię Europejską o przyspieszanie negocjacji, aby następny francuski przywódca nie mógł wpłynąć na decyzję.

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