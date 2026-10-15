法国总统埃马纽埃尔·马克龙在比利时布鲁塞尔举行的欧盟峰会上呼吁欧洲领导人在年底前就欧盟七年预算达成协议。据Politico报道，这位法国总统表示，1月之后将不再有达成协议的政治空间。

选举前的谈判

据四名了解闭门讨论情况的欧洲外交官称，马克龙强调，在定于2027年4月举行的法国总统选举前夕，他将没有签署协议的政治授权。

欧盟27个成员国政府在2028年至2034年预算的总体规模问题上立场不一。领导人还在审议爱尔兰提出的一项方案，该方案与欧盟委员会近2万亿欧元的提案相比，按现价计算削减1590亿欧元。

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欧盟国家的立场

欧洲理事会主席安东尼奥·科斯塔坚持要在12月峰会上、即2027年法国、意大利和波兰举行选举之前完成谈判。与此同时，一些政府和欧盟官员认为这一时间表不现实。

一名外交官认为，马克龙的言论是在施压，要求支持科斯塔设定的12月截止日期，并指出，如果欧盟考虑所有地方选举，将无法治理。意大利总理焦尔贾·梅洛尼在议会表示，她的国家不会仅为遵守期限而签署一项对其不利的协议。

据Politico报道，在下届总统选举民调中领先的法国极右翼领导人玛丽娜·勒庞承诺，如果上台，将把法国对欧盟预算的缴款削减一半。她还指责欧盟加快谈判进程，以便下一任法国领导人无法影响这一决定。

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