Президент Франции Эмманюэль Макрон во время саммита ЕС в Брюсселе, Бельгия, призвал европейских лидеров до конца года достичь договоренности по семилетнему бюджету блока. Как сообщает Politico, французский президент заявил, что после января для заключения соглашения не останется политического пространства.

Переговоры до выборов

По словам четырех европейских дипломатов, осведомленных о ходе закрытой дискуссии, Макрон подчеркнул, что у него не будет политического мандата на подписание соглашения накануне президентских выборов во Франции, запланированных на апрель 2027 года.

Правительства 27 государств ЕС расходятся в позициях относительно общего объема бюджета на 2028–2034 годы. Лидеры также рассматривают ирландский план, предусматривающий сокращение на 159 млрд евро в текущих ценах по сравнению с предложением Европейской комиссии почти на 2 трлн евро.

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Позиции стран ЕС

Президент Европейского совета Антониу Кошта настаивает на завершении переговоров на декабрьском саммите, до выборов во Франции, Италии и Польше в 2027 году. В то же время отдельные правительства и должностные лица ЕС считают такой график нереалистичным.

Один из дипломатов расценил слова Макрона как давление с целью поддержать декабрьский дедлайн Кошты, отметив, что ЕС был бы неуправляемым, если бы учитывал все местные выборы. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила парламенту, что ее страна не подпишет невыгодное для нее соглашение лишь ради соблюдения срока.

Лидер французских ультраправых Марин Ле Пен, которая, по данным Politico, лидирует в опросах относительно следующих президентских выборов, пообещала в случае прихода к власти вдвое сократить взносы Франции в бюджет ЕС. Она также обвинила Евросоюз в ускорении переговоров, чтобы следующий французский лидер не смог повлиять на решение.

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