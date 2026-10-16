На Тайване реальный рост совокупных заработков за первые восемь месяцев года составил 2,66% — это самый высокий показатель за 11 лет. Росту доходов способствовали активный рост экспорта и относительно умеренная инфляция, сообщает Taipei Times со ссылкой на Генеральное управление бюджета, бухгалтерского учета и статистики Тайваня.

Зарплаты в августе

Средняя регулярная месячная зарплата в августе выросла на 3,28% в годовом выражении — до 52 523 новых тайваньских долларов. Средний совокупный месячный заработок, включающий премии, оплату сверхурочной работы и другие выплаты, увеличился на 6,64%, до 69 520 новых тайваньских долларов.

Заместительница директора отдела переписи ведомства Тан Вэнь-лин связала такую динамику с ростом экспорта. По ее словам, по сравнению с прошлым годом выросли занятость, регулярные зарплаты и общие доходы работников, а количество сверхурочных часов продолжило увеличиваться.

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Разница между секторами

Медианная регулярная месячная зарплата в августе выросла на 3,46% — до 41 353 новых тайваньских долларов, что существенно ниже среднего показателя. За первые восемь месяцев года медианная регулярная зарплата выросла на 3,06%, до 39 383 новых тайваньских долларов, а средняя — на 2,94%, до 49 110 новых тайваньских долларов.

Наибольший рост регулярных зарплат среди основных отраслей зафиксировали в финансовом и страховом секторах — на 5,85%, до 75 313 новых тайваньских долларов. В производстве показатель повысился на 3,47%, до 51 661, а в оптовой и розничной торговле — на 3,52%, до 50 414. Самую слабую динамику показали сферы размещения и питания: зарплаты там выросли лишь на 0,4%, до 38 871 новых тайваньских долларов.

В августе средняя продолжительность рабочего времени составила 172,9 часа, что на 0,5 часа больше, чем годом ранее. Средняя продолжительность сверхурочной работы выросла на 0,1 часа — до 8,9 часа, что отражает устойчивый спрос на рабочую силу на фоне высокого спроса на оборудование для искусственного интеллекта, сообщило ведомство.

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