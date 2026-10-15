Prezes polskiej partii Prawo i Sprawiedliwość (PiS) Jarosław Kaczyński podczas konwencji partyjnej w Krakowie wezwał siły prawicowe do jedności i stworzenia jednej wielkiej patriotycznej listy. PiS będzie dążyć do utworzenia Zjednoczonej Prawicy w szerokiej formule, informuje RMF24.

Wezwanie do jedności prawicy

Przemawiając w sali Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, Kaczyński oświadczył, że w przypadku niepowodzenia w utworzeniu szerokiego zjednoczenia możliwy jest również węższy format Zjednoczonej Prawicy. Jego zdaniem tylko taka siła polityczna jest zdolna pokonać obecną władzę.

Lider PiS wezwał także polityków do odrzucenia wszystkiego, co jego zdaniem przeszkadza jedności, w tym osobistych słabości i wewnętrznych sporów. Podkreślił konieczność zachowania niezależności i suwerenności Polski. Kaczyński oświadczył, że w ciągu ostatnich trzech lat istnieniu państwa, w jego ocenie, zaczęło zagrażać niebezpieczeństwo.

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Wypowiedzi Beaty Szydło

W konwencji uczestniczyli również wiceprezes PiS i kandydat partii na stanowisko premiera Przemysław Czarnek, a także wiceprezeska partii Beata Szydło.

Była premier Polski Szydło oświadczyła, że problemy, o których PiS mówiło przed wyborami w 2015 roku, ponownie stały się przedmiotem dyskusji. Krytykowała planowany deficyt budżetowy, wzrost długu publicznego i koszty jego obsługi.

Szydło poruszyła także kwestię realizacji dużych inwestycji, w tym Centralnego Portu Komunikacyjnego, elektrowni jądrowych, dróg i kolei. Zarzucała obecnej władzy wysokie ceny paliwa, energii i ogrzewania, problemy z dostępem do lekarzy oraz trudności młodych ludzi z zakupem mieszkania.

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