波兰法律与公正党（PiS）主席雅罗斯瓦夫·卡钦斯基在克拉科夫举行的党代会上呼吁右翼力量团结，并创建一份大型爱国主义共同名单。PiS将致力于以广泛形式组建联合右翼，RMF24报道。

呼吁右翼团结

卡钦斯基在波兰体操协会“索库尔”大厅发表讲话时表示，如果建立广泛联盟的努力失败，也可能采取较小范围的联合右翼形式。在他看来，只有这样的政治力量能够击败现政府。

这位PiS领导人还呼吁政治人士摒弃一切在他看来妨碍团结的因素，包括个人弱点和内部争端。他强调有必要维护波兰的独立和主权。卡钦斯基表示，在过去三年中，国家的存在开始面临威胁，这是他的评估。

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贝娅塔·希德沃的声明

出席此次大会的还有PiS副主席、该党总理候选人普热梅斯瓦夫·恰尔内克，以及该党副主席贝娅塔·希德沃。

波兰前总理希德沃表示，PiS在2015年选举前谈及的问题再次成为讨论议题。她批评了计划中的预算赤字、国债增长以及偿还债务的支出。

希德沃还提出了实施大型投资的问题，包括中央交通港、核电站、公路和铁路。她指责现政府导致燃料、能源和供暖价格高企，民众看医生困难，以及年轻人购买住房面临困难。

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