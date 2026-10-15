古巴9月年度通胀率达到28.44%，高于8月的25.19%。当月物价上涨3.37%，年初以来上涨24.85%，The Rio Times报道，并援引古巴国家统计和信息局（ONEI）的数据。

食品成为上涨的主要推动因素

食品和非酒精饮料占价格指数月度涨幅的73.39%。9月涨幅最大的是粉末状非酒精饮料，上涨17.73%；香肠和热狗上涨11.72%；猪肉上涨10.69%。

按年度计算，食品和非酒精饮料价格上涨42.66%。餐馆和酒店价格上涨39.11%，运输服务价格上涨24.80%。

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国营部门工资

ONEI估计，国营部门员工的平均月工资为7354古巴比索。按约795比索兑1美元的非官方汇率计算，约为9.25美元。建筑业的平均工资最高，为14,743比索，按非官方汇率计算约为18.54美元。

非官方汇率与古巴中央银行的官方汇率存在显著差异。消息来源称，私营和非正规市场已成为数百万古巴人获取商品的主要渠道，因此媒体使用这一汇率进行计算。

燃料因素

据The Rio Times援引OnCuba的信息，物价上涨与美国收紧对该岛燃料供应限制的时间相吻合。古巴当局将燃料短缺归因于美国政策，但所列统计数据无法确定该因素究竟解释了多少通胀。

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