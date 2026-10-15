Na Kubie roczna inflacja osiągnęła we wrześniu 28,44%, wobec 25,19% w sierpniu. W ciągu miesiąca ceny wzrosły o 3,37%, a od początku roku — o 24,85%, informuje The Rio Times, powołując się na dane Krajowego Urzędu Statystyki i Informacji Kuby (ONEI).

Żywność stała się głównym czynnikiem wzrostu

Artykuły spożywcze i napoje bezalkoholowe odpowiadały za 73,39% miesięcznego wzrostu indeksu cen. We wrześniu najbardziej podrożały sproszkowane napoje bezalkoholowe — o 17,73%, parówki i hot dogi — o 11,72%, a także wieprzowina — o 10,69%.

W ujęciu rocznym żywność i napoje bezalkoholowe podrożały o 42,66%. Ceny w restauracjach i hotelach wzrosły o 39,11%, a usługi transportowe — o 24,80%.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Wynagrodzenia w sektorze państwowym

ONEI szacuje średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników sektora państwowego na 7354 kubańskie peso. Przy nieoficjalnym kursie wynoszącym około 795 peso za dolara jest to około 9,25 dolara amerykańskiego. Najwyższe średnie wynagrodzenie odnotowano w budownictwie — 14 743 peso, czyli około 18,54 dolara według nieoficjalnego kursu.

Nieoficjalny kurs walutowy znacznie różni się od oficjalnych kursów banku centralnego Kuby. Według źródła prywatne i nieformalne rynki stały się głównym kanałem dostaw towarów dla milionów Kubańczyków, dlatego media stosują właśnie ten kurs do obliczeń.

Czynnik paliwowy

Według informacji OnCuba, przytaczanych przez The Rio Times, wzrost cen zbiegł się z zaostrzeniem przez USA ograniczeń dotyczących dostaw paliwa na wyspę. Władze Kuby wiążą niedobór paliwa z polityką USA, jednak przytoczone statystyki nie pozwalają określić, jaką część inflacji wyjaśnia właśnie ten czynnik.

Czytaj nas na