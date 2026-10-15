墨西哥国家人权委员会（CNDH）正在调查瓜达拉哈拉一场反对水污染的抗议活动中可能发生的人权侵犯事件。据《墨西哥每日新闻》援引墨西哥总统克劳迪娅·辛鲍姆的声明报道，该委员会正在核查警方使用高压水炮和气体，以及拘留年轻人的情况。辛鲍姆表示，这些年轻人大多遭到殴打。

在周日的抗议活动中，警方使用了高压水炮和催泪瓦斯。据该媒体报道，39人被拘留；还有说法称，警方可能对部分被拘留者实施了酷刑。CNDH表示，打算确保对哈利斯科州安全机构人员涉嫌采取压制性行动进行迅速且公正的调查。

总统声明

此前，辛鲍姆表示，墨西哥当局不能允许存在诉诸压制和酷刑的警察力量。她还强调，有必要根除该国针对年轻人的酷刑，并质疑在2026年警方采取此类行动是否可以接受。

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新闻发布会的其他议题

在早间新闻发布会上，辛鲍姆还评论了莫雷洛斯州当局释放何塞·戴维·贝尔加拉一事。贝尔加拉被称为犯罪团伙Pueblos Unidos的领导人之一。为争取释放三名被绑架的警察，他在被拘留数小时后获释。安全部长奥马尔·加西亚·哈尔富奇解释称，该决定是出于挽救生命的愿望。

此外，旅游部长何塞菲娜·罗德里格斯确认了一项提议：2027年将非居民外国人的入境费提高175比索，从983比索增至1158比索。该法案仍须获得国会批准。拟议的17.8%涨幅是最初提议涨幅的一半；计划将57%的收入拨给国防部，15%拨给国家移民研究所，28%划入联邦国库。

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