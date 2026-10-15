Глава польской партии «Право и справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский на партийной конвенции в Кракове призвал правые силы к единству и созданию одного большого патриотического списка. PiS будет стремиться создать «Объединенных правых» в широком формате, сообщает RMF24.

Призыв к единству правых

Выступая в зале Польского гимнастического общества «Сокол», Качиньский заявил, что в случае неудачи с созданием широкого объединения возможен и более узкий формат «Объединенных правых». По его мнению, только такая политическая сила способна победить действующую власть.

Лидер PiS также призвал политиков отбросить все, что, по его мнению, мешает единству, в частности личные слабости и внутренние споры. Он подчеркнул необходимость сохранить независимость и суверенитет Польши. Качиньский заявил, что за последние три года существованию государства, по его оценке, начала угрожать опасность.

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Заявления Беаты Шидло

В конвенции также участвовали вице-президент PiS и кандидат партии на должность премьер-министра Пшемыслав Чарнек, а также вице-президент партии Беата Шидло.

Бывшая премьер-министр Польши Шидло заявила, что проблемы, о которых PiS говорила перед выборами 2015 года, вновь стали предметом дискуссий. Она критиковала запланированный дефицит бюджета, рост государственного долга и расходы на его обслуживание.

Шидло также затронула вопрос реализации крупных инвестиций, в частности Центрального транспортного порта, атомных электростанций, дорог и железных дорог. Она обвиняла действующую власть в высоких ценах на топливо, энергию и отопление, проблемах с доступом к врачам и трудностях молодых людей с приобретением жилья.

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