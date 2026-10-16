Światowe ceny cukru surowego 13 października wzrosły do najwyższego poziomu od 19 miesięcy — 21,10 centa amerykańskiego za funt. Wzrost notowań wiązany jest ze słabymi wynikami zbiorów w Brazylii, największym na świecie producencie cukru, wysokimi cenami ropy oraz niepewnością polityczną przed drugą turą wyborów prezydenckich, informuje ABC News Australia.

W czerwcu cena cukru surowego spadła do 13,36 centa amerykańskiego za funt. Obecny wzrost przyniósł ulgę australijskim producentom trzciny cukrowej, którzy przez kilka miesięcy zmagali się z niskimi cenami oraz rosnącymi kosztami nawozów, środków chemicznych i paliwa.

Problemy ze zbiorami

Dyrektor generalny Green Pool Commodities, Eder Vieto, zaznaczył, że najnowszy raport o zbiorach w Brazylii odnotował spadek ilości przetworzonej trzciny. Jak powiedział, niespodziewanie zmniejszyły się również udział trzciny przeznaczanej na produkcję cukru oraz zawartość sacharozy w surowcu.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Analityk dodał, że prognozowane na październik intensywne opady deszczu mogą utrzymać niski poziom sacharozy i wielkość przetwórstwa. Zawartość sacharozy określa, ile cukru można uzyskać z trzciny podczas przetwarzania, natomiast udział cukru pokazuje, jaką część surowca zakłady kierują na cukier, a jaką na etanol.

Wpływ wyborów i rynku etanolu

Z powodu niskiej zawartości sacharozy i wysokich cen ropy brazylijskim przetwórcom bardziej opłaca się produkować etanol niż cukier, wyjaśnił Vieto. Mniejsza podaż cukru na światowym rynku wsparła ceny.

W pierwszej turze wyborów prezydenckich niewielką przewagą zwyciężył prawicowy senator Flávio Bolsonaro, który w drugiej turze zmierzy się z urzędującym prezydentem Luizem Inácio Lulą da Silvą. Analityk zaznaczył, że uczestnicy rynku śledzą możliwe zmiany w polityce budżetowej i paliwowej po wyborach. Jeśli ceny ropy i etanolu się zrównają, zakłady mogą ponownie zwiększyć produkcję cukru, co podniesie jego podaż i może obniżyć notowania.

Czytaj nas na