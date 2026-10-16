Мировые цены на сахар-сырец 13 октября выросли до 19-месячного максимума — 21,10 цента США за фунт. Рост котировок связывают со слабыми показателями урожая в Бразилии, крупнейшем в мире производителе сахара, высокими ценами на нефть и политической неопределённостью перед вторым туром президентских выборов, сообщает ABC News Australia.

В июне цена сахара-сырца опускалась до 13,36 цента США за фунт. Нынешнее повышение принесло облегчение австралийским производителям сахарного тростника, которые в течение нескольких месяцев сталкивались с низкими ценами и ростом стоимости удобрений, химикатов и топлива.

Проблемы с урожаем

Генеральный директор Green Pool Commodities Эдер Вието отметил, что последний отчёт об урожае в Бразилии зафиксировал сокращение объёмов переработанного тростника. По его словам, неожиданно снизились также доля тростника, направляемая на производство сахара, и содержание сахарозы в сырье.

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Аналитик добавил, что прогнозируемые на октябрь сильные дожди могут сохранить низкие показатели содержания сахарозы и объёмов переработки. Содержание сахарозы определяет, сколько сахара можно получить из тростника во время переработки, а доля сахара показывает, какую часть сырья заводы направляют на сахар, а какую — на этанол.

Влияние выборов и рынка этанола

Из-за низкого содержания сахарозы и высокой стоимости нефти бразильским переработчикам выгоднее производить этанол, а не сахар, объяснил Вието. Меньшее предложение сахара на мировом рынке поддержало цены.

В первом туре президентских выборов с небольшим преимуществом победил правый сенатор Флавио Болсонару, который во втором туре будет соперничать с действующим президентом Луисом Инасиу Лулой да Силвой. Аналитик отметил, что участники рынка следят за возможными изменениями в бюджетной и топливной политике после выборов. Если цены на нефть и этанол сравняются, заводы могут вновь увеличить производство сахара, что повысит его предложение и может снизить котировки.

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