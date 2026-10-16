10月13日，全球原糖价格升至19个月高点——每磅21.10美分。报价上涨与全球最大糖生产国巴西的收成表现疲弱、油价高企以及总统选举第二轮投票前的政治不确定性有关，澳大利亚广播公司新闻报道。

6月，原糖价格曾跌至每磅13.36美分。目前的上涨令澳大利亚甘蔗生产商得到缓解，他们数月来一直面临低价以及化肥、化学品和燃料成本上涨的问题。

收成问题

Green Pool Commodities首席执行官埃德尔·维耶托表示，巴西最新的收成报告显示，加工甘蔗量有所下降。他说，用于制糖的甘蔗比例以及原料中的蔗糖含量也意外下降。

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这名分析师补充说，预计10月出现的强降雨可能使蔗糖含量和加工量维持在低位。蔗糖含量决定甘蔗在加工过程中能够产出多少糖，而糖产出比例则显示工厂将多少原料用于制糖、多少用于生产乙醇。

选举和乙醇市场的影响

维耶托解释说，由于蔗糖含量低且油价高，巴西加工商生产乙醇比生产糖更有利可图。全球市场上的糖供应减少支撑了价格。

在总统选举第一轮中，右翼参议员弗拉维奥·博索纳罗以微弱优势获胜，他将在第二轮与现任总统路易斯·伊纳西奥·卢拉·达席尔瓦竞争。这名分析师指出，市场参与者正在关注选举后预算和燃料政策可能发生的变化。如果石油和乙醇价格持平，工厂可能再次增加糖产量，这将提高供应量，并可能压低报价。

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