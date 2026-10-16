Amerykańska Narodowa Służba Pogodowa ostrzegła przed krytycznymi warunkami pogodowymi sprzyjającymi rozprzestrzenianiu się pożarów w Kalifornii. Silny, suchy wiatr Santa Ana i wysokie temperatury mogą w najbliższych dniach przyczynić się do szybkiego rozprzestrzeniania ognia, informuje The Guardian.

Wiatr do 70 mil na godzinę

Umiarkowany lub silny wiatr Santa Ana jest spodziewany na znacznej części południowej Kalifornii do soboty. Prędkość wiatru może wynosić 20–40 mil na godzinę, czyli 32–64 km/h. W górach San Gabriel w hrabstwie Los Angeles oraz Santa Susana, których większa część znajduje się w hrabstwie Ventura, możliwe są porywy do 50–70 mil na godzinę.

Krytyczne warunki pożarowe prognozowane są również w części gór Santa Lucia w hrabstwie San Luis Obispo. Służba pogodowa wydała osobne ostrzeżenia dla obszarów środkowej i północnej Kalifornii, gdzie, według jej oceny, pożary mogą szybko się rozprzestrzeniać.

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Wyłączenia prądu i przygotowania służb

W północnej Kalifornii firma energetyczna Pacific Gas and Electric rozpoczęła w środę wieczorem prewencyjne wyłączanie dostaw energii elektrycznej, aby zmniejszyć ryzyko pożarów spowodowanych przez linie energetyczne. W czwartek niemal 62 tysiące jej klientów w 26 hrabstwach pozostawało bez prądu. Niebezpieczne warunki pogodowe miały tam utrzymywać się do soboty.

Straż pożarna Los Angeles zwiększyła liczbę personelu i wcześniej rozmieściła sprzęt, aby przygotować się na możliwe pożary. Kalifornijskie Biuro Służb Ratunkowych również wzmocniło koordynację i przygotowało zasoby do pomocy lokalnym władzom.

Obecne ostrzeżenia pojawiły się po początku jesieni, która już przyniosła stanowi silne upały, wysokie fale i podtopienia na wybrzeżu. Klimatolog Daniel Swain zaznaczył, że prawdopodobieństwo wilgotnej zimy w południowej Kalifornii jest bardzo wysokie, a znaczna aktywność pożarowa w tym tygodniu może zwiększyć ryzyko w kolejnych miesiącach.

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