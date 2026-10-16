Национальная метеорологическая служба США предупредила о критических погодных условиях для распространения пожаров в Калифорнии. Сильный сухой ветер Санта-Ана и высокая температура могут способствовать быстрому распространению огня в ближайшие дни, сообщает The Guardian.

Ветер до 70 миль в час

Умеренный или сильный ветер Санта-Ана ожидается на значительной части южной Калифорнии до субботы. Скорость ветра может составить 20–40 миль в час, или 32–64 км/ч. В горах Сан-Габриель в округе Лос-Анджелес и Санта-Сусана, большая часть которых расположена в округе Вентура, возможны порывы до 50–70 миль в час.

Критические условия для пожаров также прогнозируются в частях гор Санта-Лусия в округе Сан-Луис-Обиспо. Метеослужба отдельно объявила предупреждения для районов центральной и северной Калифорнии, где, по ее оценке, пожары могут быстро распространяться.

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Отключения электричества и подготовка служб

В северной Калифорнии энергетическая компания Pacific Gas and Electric начала превентивно отключать электроснабжение в среду вечером, чтобы снизить риск возгораний из-за линий электропередачи. В четверг без света оставались почти 62 тысячи ее клиентов в 26 округах. Опасные погодные условия там ожидались до субботы.

Пожарная служба Лос-Анджелеса увеличила количество персонала и заранее разместила технику, чтобы подготовиться к возможным пожарам. Управление по чрезвычайным ситуациям Калифорнии также усилило координацию и подготовило ресурсы для помощи местным властям.

Нынешние предупреждения прозвучали после начала осени, которая уже принесла штату сильную жару, высокие волны и подтопления на побережье. Климатолог Дэниел Суэйн отметил, что вероятность влажной зимы в южной Калифорнии очень высока, а значительная пожарная активность на этой неделе может усилить риски в следующие месяцы.

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