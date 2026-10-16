美国国家气象局警告称，加州正面临有利于火灾蔓延的关键天气条件。强劲干燥的圣安娜风和高温可能在未来几天促使火势迅速扩大，《卫报》报道。

风速最高达每小时70英里

预计到周六，南加州大部分地区将出现中等至强劲的圣安娜风。风速可能达到每小时20至40英里，即每小时32至64公里。洛杉矶县的圣盖博山脉以及大部分位于文图拉县的圣苏珊娜山脉，阵风可能达到每小时50至70英里。

圣路易斯-奥比斯波县圣卢西亚山脉部分地区也预测将出现关键火灾条件。气象部门还针对加州中部和北部地区发布了警告，评估认为当地火灾可能迅速蔓延。

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停电与部门准备工作

在北加州，能源公司Pacific Gas and Electric于周三晚间开始预防性切断电力供应，以降低输电线路引发火灾的风险。周四，该公司在26个县近6.2万名客户仍处于停电状态。当地危险天气状况预计将持续至周六。

洛杉矶消防局增加了人员数量，并提前部署设备，以应对可能发生的火灾。加州紧急服务办公室也加强了协调，并准备资源协助地方当局。

当前的警告是在秋季开始后发布的，而这个秋季已经给该州带来强烈高温、巨浪和沿海洪涝。气候学家丹尼尔·斯温指出，南加州出现湿润冬季的可能性非常高，而本周显著的火灾活动可能会加剧未来数月的风险。

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