Kenia została czwartą współprzewodniczącą globalnej Koalicji na rzecz Posiłków Szkolnych, dołączając do Brazylii, Finlandii i Francji. Ogłoszono to w Rzymie we Włoszech podczas otwarcia trzeciej sesji ministerialnej koalicji w siedzibie Światowego Programu Żywnościowego (WFP), informuje Nation Kenya.

Rola Kenii w koalicji

Kenijski sekretarz gabinetu ds. edukacji Julius Ogamba oświadczył, że kraj podejmuje nową rolę z poczuciem odpowiedzialności. Jak powiedział, współprzewodnictwo oznacza, że Kenia będzie reprezentować afrykański głos w koalicji i zyska większą międzynarodową widoczność w dziedzinie posiłków szkolnych. Zdaniem urzędnika może to stworzyć nowe możliwości partnerstw i inwestycji.

Koalicję na rzecz Posiłków Szkolnych uruchomiono w 2021 roku, aby traktować posiłki szkolne jako strategiczną inwestycję w edukację i długoterminowy rozwój kraju. Do zrzeszenia należy 110 rządów świata.

Finansowanie szkolnych posiłków

Jako członek koalicji Kenia zobowiązała się do 2030 roku zapewnić powszechne objęcie uczniów programem żywieniowym. Według Ministerstwa Edukacji kraju program obejmuje obecnie 2,8 mln dzieci.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Jednocześnie programowi brakuje finansowania. Zapewnienie uczniom posiłków przez cały rok szkolny wymaga 7,8 mld szylingów kenijskich rocznie. W roku finansowym 2025–2026 program otrzymał 3 mld szylingów, a więc deficyt wyniósł 4,8 mld szylingów. Taką samą kwotę przewidziano w bieżącym roku finansowym.

Główny sekretarz ds. edukacji podstawowej John Ololtuaa wcześniej poinformował parlamentarną komisję edukacji, że przyznane środki nie wystarczyły na objęcie wszystkich uczniów i wszystkich dni nauki. Audyt z 2023 roku wykazał, że frekwencja szkolna wyraźnie rośnie w dniach, gdy dzieci otrzymują posiłki, a spada pod ich nieobecność.

Ogamba przekazał również, że Kenia współpracuje z WFP nad mechanizmem zamiany długu na żywność. Zgodnie z założeniem środki zaoszczędzone na obsłudze długu mają zostać skierowane na długoterminowe inwestycje w bezpieczeństwo żywnościowe i odporność.

Czytaj nas na