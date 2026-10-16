肯尼亚成为全球学校供餐联盟第四个共同主席国，与巴西、芬兰和法国并列。这一消息是在意大利罗马举行的联盟第三届部长级会议开幕期间宣布的，会议地点为世界粮食计划署（WFP）总部，Nation Kenya报道。

肯尼亚在联盟中的作用

肯尼亚教育内阁部长朱利叶斯·奥甘巴表示，国家以责任感承担这一新角色。他说，共同主席国身份意味着肯尼亚将在联盟中代表非洲的声音，并在学校供餐领域获得更高的国际知名度。这名官员认为，这可能为伙伴关系和投资创造新机会。

学校供餐联盟于2021年启动，旨在将学校供餐视为对教育和国家长期发展的战略性投资。该联盟包括全球110个政府。

学校午餐的资金保障

作为联盟成员，肯尼亚承诺到2030年实现学校供餐计划对学童的全民覆盖。根据该国教育部的数据，目前该计划覆盖280万名儿童。

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与此同时，该计划缺乏资金。要在整个学年为学生提供餐食，每年需要78亿肯尼亚先令。在2025—2026财年，该计划获得30亿先令，因此资金缺口为48亿先令。本财年也预留了同等数额的资金。

基础教育首席秘书约翰·奥洛尔图阿此前向议会教育委员会表示，拨付的资金不足以覆盖所有学生和所有上课日。2023年的一项审计发现，在为儿童提供餐食的日子，学校出勤率明显上升；没有餐食时，出勤率则下降。

奥甘巴还表示，肯尼亚正与世界粮食计划署合作制定债务转换为粮食机制。按照这一设想，计划将节省下来的偿债资金用于粮食安全和韧性的长期投资。

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