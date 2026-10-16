Кения стала четвёртым сопредседателем глобальной Коалиции школьного питания, присоединившись к Бразилии, Финляндии и Франции. Об этом объявили в Риме, Италия, во время открытия третьей министерской сессии коалиции в штаб-квартире Всемирной продовольственной программы (WFP), сообщает Nation Kenya.

Роль Кении в коалиции

Секретарь кабинета министров Кении по вопросам образования Джулиус Огама заявил, что страна берёт на себя новую роль с чувством ответственности. По его словам, сопредседательство означает, что Кения будет представлять африканский голос в коалиции и получит большую международную узнаваемость в сфере школьного питания. По мнению чиновника, это может создать новые возможности для партнёрств и инвестиций.

Коалиция школьного питания была запущена в 2021 году, чтобы рассматривать школьное питание как стратегическую инвестицию в образование и долгосрочное национальное развитие. В объединение входят 110 правительств мира.

Финансирование школьных обедов

Как член коалиции Кения обязалась к 2030 году обеспечить всеобщий охват школьников программой питания. По данным Министерства образования страны, сейчас программа охватывает 2,8 миллиона детей.

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В то же время программе не хватает финансирования. Для обеспечения учащихся питанием в течение учебного года необходимо 7,8 млрд кенийских шиллингов в год. В 2025–2026 финансовом году программа получила 3 млрд шиллингов, поэтому дефицит составил 4,8 млрд шиллингов. Такой же объём средств предусмотрен и в текущем финансовом году.

Главный секретарь по вопросам базового образования Джон Олольтуа ранее сообщил парламентскому комитету по образованию, что выделенных денег не хватило для охвата всех учащихся и всех учебных дней. Аудит 2023 года установил, что посещаемость школ заметно растёт в дни, когда детям предоставляют питание, и снижается при его отсутствии.

Огамба также сообщил, что Кения работает с WFP над механизмом конвертации долга в продовольствие. Согласно замыслу, средства, сэкономленные на обслуживании долга, планируют направить на долгосрочные инвестиции в продовольственную безопасность и устойчивость.

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