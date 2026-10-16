W Stanach Zjednoczonych demokratyczni senatorowie Jeff Merkley z Oregonu i Ed Markey z Massachusetts złożyli wspólną rezolucję dezaprobaty, która ma zablokować porozumienie administracji prezydenta Donalda Trumpa z Arabią Saudyjską dotyczące rozwoju cywilnego programu nuklearnego. Informuje o tym The Hill.

Obawy dotyczące technologii nuklearnych

Demokraci wyrazili obawy, że porozumienie otwiera Arabii Saudyjskiej dostęp do amerykańskich technologii cywilnej energetyki jądrowej, ale nie przewiduje wystarczających zabezpieczeń przed możliwym wykorzystaniem tych technologii do stworzenia broni jądrowej.

Według Merkley’a kraje rozwijające cywilne programy nuklearne powinny zgadzać się na ograniczenia dotyczące przerobu i wzbogacania paliwa, a także na surowe inspekcje. Jego zdaniem jest to konieczne, aby cywilny program nuklearny nie stał się przykrywką dla tworzenia broni jądrowej.

Procedura rozpatrywania

Trump zawarł porozumienie z władzami saudyjskimi pod koniec lipca. Przewiduje ono, że amerykańskie firmy będą przez 30 lat rozwijać infrastrukturę energetyki jądrowej Arabii Saudyjskiej.

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Dokument nie wymaga zatwierdzenia przez Kongres, ale wejdzie w życie po zakończeniu 90-dniowego okresu, w którym ustawodawcy mogą dyskutować o jego zablokowaniu. Głosowanie nad rezolucją ma odbyć się po 29 listopada. Demokraci w Izbie Reprezentantów już złożyli podobną inicjatywę.

Szanse na zablokowanie umowy

Jak zauważa publikacja, obie rezolucje mają niewielkie szanse na przyjęcie. W Senacie do procedowania inicjatywy potrzebnych jest 60 głosów, a do unieważnienia porozumienia konieczny byłby również podpis Trumpa.

Republikanie w Senacie generalnie popierają porozumienie, choć niektórzy z nich wcześniej oświadczyli, że chcą uzyskać więcej informacji o ograniczeniach, jakie nakłada ono na możliwe stworzenie broni jądrowej. Republikański senator Rick Scott powiedział, że chce lepiej zrozumieć takie ograniczenia, podczas gdy John Cornyn stwierdził, że dostępne mu informacje nie budzą obaw.

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