美国俄勒冈州民主党参议员杰夫·默克利和马萨诸塞州民主党参议员埃德·马基提出一项联合不批准决议，旨在阻止总统唐纳德·特朗普政府与沙特阿拉伯就发展民用核计划达成的协议。The Hill对此进行了报道。

对核技术的担忧

民主党人表示担忧，认为该安排让沙特阿拉伯获得美国民用核能技术，但未提供足够的保障措施，以防这些技术可能被用于制造核武器。

默克利表示，发展民用核计划的国家应同意对燃料后处理和浓缩施加限制，并接受严格检查。他认为，这是为了确保民用核计划不会成为制造核武器的掩护。

审议程序

特朗普于7月底与沙特当局达成该协议。协议规定，美国公司将在30年内发展沙特阿拉伯的核能基础设施。

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该文件无需国会批准，但将在90天期限结束后生效，在此期间立法者可以讨论阻止该文件。有关该决议的投票将在11月29日之后举行。众议院民主党人已提出类似倡议。

阻止协议的可能性

该媒体指出，两项决议获得通过的可能性都很低。在参议院，推动该倡议需要60票，而推翻该协议还需要特朗普的签署。

参议院共和党人总体上支持该协议，尽管其中一些人此前表示，希望获得更多有关该协议对可能制造核武器所施加限制的信息。共和党参议员里克·斯科特表示，他希望更好地了解这些限制；而约翰·科宁则表示，他掌握的信息并未引发担忧。

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