В США сенаторы-демократы Джефф Меркли от Орегона и Эд Марки от Массачусетса внесли совместную резолюцию о неодобрении, которая должна заблокировать соглашение администрации президента Дональда Трампа с Саудовской Аравией о развитии гражданской ядерной программы. Об этом сообщает The Hill.

Опасения по поводу ядерных технологий

Демократы выразили обеспокоенность тем, что договоренность открывает Саудовской Аравии доступ к американским технологиям для гражданской атомной энергетики, однако не предусматривает достаточных гарантий против возможного использования этих технологий для создания ядерного оружия.

По словам Меркли, страны, развивающие гражданские ядерные программы, должны соглашаться на ограничения по переработке и обогащению топлива, а также на строгие инспекции. По его мнению, это необходимо, чтобы гражданская ядерная программа не стала прикрытием для создания ядерного оружия.

Процедура рассмотрения

Трамп заключил соглашение с саудовскими властями в конце июля. Оно предусматривает, что американские компании в течение 30 лет будут развивать инфраструктуру ядерной энергетики Саудовской Аравии.

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Документ не требует одобрения Конгресса, однако вступит в силу после завершения 90-дневного периода, в течение которого законодатели могут обсуждать его блокирование. Голосование по резолюции должно состояться после 29 ноября. Демократы в Палате представителей уже внесли аналогичную инициативу.

Шансы на блокирование сделки

Как отмечает издание, обе резолюции имеют невысокие шансы на принятие. В Сенате для продвижения инициативы необходимы 60 голосов, а для отмены соглашения также потребуется подпись Трампа.

Республиканцы в Сенате в целом поддерживают соглашение, хотя некоторые из них ранее заявляли, что хотят получить больше информации об ограничениях, которые оно устанавливает для возможного создания ядерного оружия. Сенатор-республиканец Рик Скотт сказал, что стремится лучше понять такие ограничения, тогда как Джон Корнин заявил, что имеющаяся у него информация не вызывает беспокойства.

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