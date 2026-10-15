15 października Stany Zjednoczone nałożyły sankcje na mającego siedzibę w Hawanie kubańskiego państwowego kredytodawcę Banco Internacional de Comercio S.A. (BICSA). Władze USA wiążą tę decyzję z możliwymi kontaktami handlowymi banku z irańskimi sieciami finansowymi, informuje Anadolu Agency.

Powiązania z irańskim bankiem

Sekretarz stanu USA Marco Rubio oświadczył, że BICSA co najmniej od 2022 roku świadczył usługi na rzecz irańskiego Karafarin Bank, który już znajduje się pod sankcjami. Oskarżył również Kubę o działanie jako przyczółek dla zagranicznych przeciwników Waszyngtonu.

Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych Departamentu Skarbu USA wpisało BICSA na listę sankcyjną jako instytucję działającą w kubańskim sektorze finansowym. Działanie to skoordynowano z szerszymi działaniami sankcyjnymi przeciwko irańskim podmiotom.

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Oświadczenia Waszyngtonu

Rubio oświadczył, że Waszyngton zamierza aktywnie zrywać więzi finansowe między Hawaną a Teheranem i nie będzie tolerował wrogich operacji w pobliżu granic USA.

Według agencji stosunki USA z Kubą zaostrzyły się za prezydentury Donalda Trumpa. Jego administracja wskazała zmianę reżimu na Kubie jako jeden ze swoich celów, a Waszyngton stosował blokadę naftową i szerokie sankcje, aby wywierać presję na Hawanę.

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