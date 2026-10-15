США 15 октября ввели санкции против базирующегося в Гаване кубинского государственного кредитора Banco Internacional de Comercio S.A. (BICSA). Американские власти связывают это решение с возможными коммерческими контактами банка с иранскими финансовыми сетями, сообщает Anadolu Agency.

Связи с иранским банком

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что BICSA как минимум с 2022 года предоставлял услуги иранскому Karafarin Bank, который уже находится под санкциями. Он также обвинил Кубу в том, что она действует как опорный пункт для иностранных противников Вашингтона.

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США внесло BICSA в санкционный список как учреждение, работающее в финансовом секторе Кубы. Этот шаг был скоординирован с более широкими санкционными действиями против иранских структур.

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Заявления Вашингтона

Рубио заявил, что Вашингтон намерен активно разрушать финансовые связи между Гаваной и Тегераном и не потерпит враждебных операций вблизи американских границ.

По данным агентства, отношения США и Кубы обострились при президенте Дональде Трампе. Его администрация определила смену режима на Кубе как одну из своих целей, а Вашингтон применял нефтяную блокаду и масштабные санкции для давления на Гавану.

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