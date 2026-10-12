欧盟对三名个人和四个实体实施制裁，这些个人和实体与违反及规避针对朝鲜的国际限制措施有关。相关措施包括冻结资产、禁止提供资金和经济资源，以及禁止个人入境欧盟，RMF24报道。

哪些人被列入名单

被列入制裁名单的包括朝鲜国家航空航天技术总局研究员李成镇。欧盟称，他支持俄罗斯的军事行动。

制裁还涉及俄罗斯房地产开发公司Samolet Group负责人安娜·阿金申娜。欧盟称，该公司曾招募朝鲜工人参与符拉迪沃斯托克的建筑项目。Black Horse控股公司负责人弗拉基米尔·索科洛夫、Samolet Group本身以及Black Horse控股公司也被列入名单。

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欧盟还将航运公司Paekyangsan Shipping Co Ltd以及Black Horse的子公司Golden Autumn Agroholding列入名单。欧盟表示，Paekyangsan Shipping Co Ltd曾向朝鲜运输俄罗斯石油产品，而索科洛夫则协助了与朝鲜的贸易和工业合作。

莫斯科与平壤的合作

欧盟对侵略国俄罗斯与朝鲜之间不断加强的军事和经济互动表示严重关切。列举的原因包括以石油换取武器供应、朝鲜公民在俄罗斯就业，以及朝鲜军人出现在俄罗斯境内。

欧盟提醒，联合国安理会决议禁止此类行为，并规定应遣返身处海外的朝鲜工人。最新决定后，欧盟针对朝鲜的制裁名单共有80名个人和25个实体。欧洲理事会在2026年6月的结论中谴责朝鲜部队部署在俄罗斯境内，以及朝鲜、伊朗和白俄罗斯继续向莫斯科提供军事支持。

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