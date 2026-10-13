美国和欧洲的银行监管机构正加强对人工智能风险的关注，其中包括针对银行的潜在网络攻击，以及自主人工智能系统的行为；据消息人士评估，这些系统可能扰乱金融市场。Cyprus Mail报道称，消息来自六名知情人士。

美国监管机构，包括联邦储备系统、联邦存款保险公司和货币监理署，正在询问银行对先进人工智能模型的使用情况。他们关注这些机构是否使用中国开发的技术、在网络防御中使用人工智能代理，以及是否能够控制日益自主的系统。

对自主系统的控制

美国监管机构还在了解银行为人工智能代理设定哪些限制、如何监控和批准其行动，以及是否能够追踪和审查这类系统的决策。他们还单独询问了防止代理越权的保障措施、人员参与关键决策的情况，以及关闭自主系统的能力。

据该媒体的消息人士称，监管机构目前仍在收集信息，尚未为银行制定具体的强制性要求。书面和口头问询正发送给大型、中型和小型金融机构。

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网络攻击后的恢复

在欧洲，英格兰银行和欧洲中央银行敦促银行加强在发生可能与人工智能相关的故障后恢复运营的计划。英国监管机构建议最大的银行评估基于独立技术基础设施的恢复计划，在主要系统遭到破坏时可以启用该基础设施。

欧洲央行7月为银行设定了10月底的期限，要求其准备应对利用人工智能的网络威胁的计划，包括改进备份和恢复。欧元区银行还被要求确定人工智能具体在哪些业务环节以及第三方供应商的工作中得到应用，以了解关键技术依赖关系，并能够以受控方式停止和重启系统。

Grant Thornton合伙人迈克尔·伍德布里奇表示，人工智能的部署往往快于适当控制机制的建立。BCG代表苏坎德·拉马钱德兰强调，为防范攻击，快速恢复与预防攻击同样重要。

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