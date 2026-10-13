Regulatorzy bankowi w Stanach Zjednoczonych i Europie zwiększają uwagę poświęcaną ryzykom związanym ze sztuczną inteligencją, w tym możliwym cyberatakom na banki oraz działaniom autonomicznych systemów AI, które, według źródeł, mogą destabilizować rynki finansowe. Poinformował o tym Cyprus Mail, powołując się na sześć poinformowanych źródeł.

Amerykańscy regulatorzy, w tym System Rezerwy Federalnej, Federalna Korporacja Ubezpieczeń Depozytów oraz Urząd Kontrolera Waluty, pytają banki o stosowanie zaawansowanych modeli AI. Interesuje ich, czy instytucje wykorzystują technologie opracowane w Chinach, agentów AI w cyberobronie oraz czy są w stanie kontrolować coraz bardziej autonomiczne systemy.

Kontrola nad autonomicznymi systemami

Amerykańskie organy nadzorcze ustalają również, jakie ograniczenia banki nakładają na agentów AI, jak monitorują i zatwierdzają ich działania oraz czy mogą śledzić i weryfikować decyzje takich systemów. Osobno pytają o zabezpieczenia, które nie pozwalają agentom przekraczać uprawnień, udział ludzi w kluczowych decyzjach oraz możliwość wyłączenia autonomicznych systemów.

Według źródeł publikacji regulatorzy na razie zbierają informacje i nie ustanawiają konkretnych obowiązkowych wymogów dla banków. Pisemne i ustne zapytania są kierowane do dużych, średnich i małych instytucji finansowych.

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Odbudowa po cyberatakach

W Europie Bank Anglii i Europejski Bank Centralny wzywają banki do wzmocnienia planów przywracania działalności po możliwych zakłóceniach związanych z AI. Brytyjskie organy nadzorcze zalecają największym bankom ocenę planów odtworzenia działalności opartych na niezależnej infrastrukturze technicznej, którą można uruchomić w przypadku naruszenia głównych systemów.

W lipcu EBC wyznaczył bankom termin do końca października na przygotowanie planów przeciwdziałania cyberzagrożeniom wykorzystującym AI, w tym na poprawę tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych. Banki strefy euro są również proszone o określenie, gdzie dokładnie AI jest wykorzystywana w ich operacjach i w działalności zewnętrznych dostawców, aby rozumieć krytyczne zależności technologiczne oraz móc w kontrolowany sposób zatrzymywać i ponownie uruchamiać systemy.

Partner Grant Thornton Michael Woodbridge zauważył, że wdrażanie AI często wyprzedza tworzenie odpowiednich mechanizmów kontroli. Przedstawiciel BCG Sukand Ramachandran podkreślił, że dla ochrony przed atakami szybkie odzyskanie sprawności jest nie mniej ważne niż ich zapobieganie.

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