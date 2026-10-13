Банковские регуляторы в США и Европе усиливают внимание к рискам искусственного интеллекта, в частности к возможным кибератакам на банки и действиям автономных ИИ-систем, которые, по оценкам источников, могут дестабилизировать финансовые рынки. Об этом сообщает Cyprus Mail со ссылкой на шесть осведомлённых источников.

Регуляторы США, в частности Федеральная резервная система, Федеральная корпорация страхования депозитов и Управление контролёра денежного обращения, спрашивают банки о применении передовых моделей ИИ. Их интересует, используют ли учреждения технологии китайской разработки, ИИ-агентов в киберзащите и способны ли контролировать всё более автономные системы.

Контроль над автономными системами

Американские надзорные органы также выясняют, какие ограничения банки устанавливают для ИИ-агентов, как контролируют и одобряют их действия и могут ли отслеживать и проверять решения таких систем. Отдельно они спрашивают о предохранителях, не позволяющих агентам превышать полномочия, участии людей в ключевых решениях и возможности отключить автономные системы.

По данным источников издания, регуляторы пока собирают информацию и не устанавливают конкретных обязательных требований для банков. Письменные и устные запросы направляются крупным, средним и небольшим финансовым учреждениям.

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Восстановление после кибератак

В Европе Банк Англии и Европейский центральный банк призывают банки усилить планы восстановления работы после возможных сбоев, связанных с ИИ. Британские надзорные органы рекомендуют крупнейшим банкам оценить планы восстановления на независимой технической инфраструктуре, которую можно задействовать в случае компрометации основных систем.

В июле ЕЦБ установил для банков дедлайн в конце октября для подготовки планов противодействия киберугрозам с использованием ИИ, в частности для улучшения резервного копирования и восстановления. Банки еврозоны также просят определить, где именно ИИ применяется в их операциях и в работе сторонних поставщиков, чтобы понимать критические технологические зависимости и иметь возможность контролируемо останавливать и перезапускать системы.

Партнёр Grant Thornton Майкл Вудбридж отметил, что внедрение ИИ часто опережает создание надлежащих механизмов контроля. Представитель BCG Суканд Рамачандран подчеркнул, что для защиты от атак быстрое восстановление не менее важно, чем их предотвращение.

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