Регулятори США та Європи посилюють нагляд за ШІ-ризиками банків — Cyprus Mail

Банківські регулятори у США та Європі посилюють увагу до ризиків штучного інтелекту, зокрема можливих кібератак на банки та дій автономних ШІ-систем, які, за оцінками співрозмовників, можуть дестабілізувати фінансові ринки. Про це з посиланням на шістьох обізнаних співрозмовників повідомляє Cyprus Mail.

Регулятори США, зокрема Федеральна резервна система, Федеральна корпорація страхування депозитів і Управління контролера грошового обігу, запитують банки про застосування передових моделей ШІ. Їх цікавить, чи використовують установи технології китайської розробки, ШІ-агентів у кіберзахисті та чи здатні контролювати дедалі автономніші системи.

Контроль за автономними системами

Американські наглядові органи також з’ясовують, які обмеження банки встановлюють для ШІ-агентів, як контролюють і схвалюють їхні дії та чи можуть відстежувати й перевіряти рішення таких систем. Окремо вони питають про запобіжники, що не дозволяють агентам перевищувати повноваження, участь людей у ключових рішеннях і можливість вимкнути автономні системи.

За даними співрозмовників видання, регулятори поки збирають інформацію та не встановлюють конкретних обов’язкових вимог для банків. Письмові та усні запити надсилають великим, середнім і невеликим фінансовим установам.

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Відновлення після кібератак

У Європі Банк Англії та Європейський центральний банк закликають банки посилити плани відновлення роботи після можливих збоїв, пов’язаних із ШІ. Британські наглядові органи рекомендують найбільшим банкам оцінити плани відновлення на незалежній технічній інфраструктурі, яку можна задіяти у разі компрометації основних систем.

ЄЦБ у липні встановив для банків дедлайн наприкінці жовтня для підготовки планів протидії кіберзагрозам із використанням ШІ, зокрема для поліпшення резервного копіювання та відновлення. Банки єврозони також просять визначити, де саме ШІ застосовується в їхніх операціях і в роботі сторонніх постачальників, аби розуміти критичні технологічні залежності та мати змогу контрольовано зупиняти й перезапускати системи.

Партнер Grant Thornton Майкл Вудбрідж зазначив, що впровадження ШІ часто випереджає створення належних механізмів контролю. Представник BCG Суканд Рамачандран наголосив, що для захисту від атак швидке відновлення є не менш важливим, ніж запобігання їм.

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