США ще на 30 днів обмежили в’їзд мандрівників з Уганди — Nation Kenya

США продовжили на 30 днів обмеження на в’їзд мандрівників з Уганди, Демократичної Республіки Конго та Південного Судану через розвиток регіонального спалаху Еболи. Про це йдеться в повідомленні Центрів з контролю та профілактики захворювань США від 11 жовтня, повідомляє Nation Kenya.

Ризик через ситуацію в ДР Конго

Американське відомство зазначило, що Уганда успішно локалізувала власний спалах, однак вважає ризик повторного транскордонного поширення вірусу з ДР Конго збереженим. CDC звернуло увагу на наземне пересування людей із сусідньої країни, зокрема медиків і пацієнтів, які звертаються по допомогу в західних районах Уганди.

Як приклад ризику в CDC навели випадок, про який Міністерство охорони здоров’я Кенії повідомило 6 жовтня. Перший у країні випадок і смерть від хвороби, спричиненої вірусом Бундібугіо, зафіксували у людини, яка прибула з ДР Конго до Уганди, 2 жовтня вилетіла з Кампали до Найробі та померла 5 жовтня після госпіталізації.

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Контактне відстеження та позиція Уганди

За даними CDC, спалах Еболи, спричинений вірусом Бундібугіо, у ДР Конго продовжував поширюватися станом на 5 жовтня, попри заходи реагування. Агентство повідомило, що рівень відстеження контактів становив 80%, знизившись із 87% у вересні, тоді як для ефективного стримування спалаху потрібен показник 95%.

Уганда 28 липня оголосила про завершення внутрішнього спалаху після реєстрації 20 підтверджених випадків і двох смертей, а також одного ймовірного випадку та однієї ймовірної смерті. Генеральний директор служби охорони здоров’я Уганди Чарльз Оларо 6 жовтня заявив, що країна вільна від Еболи, а влада посилила транскордонний нагляд після випадку в Кенії.

Заперечення Африканського CDC і ВООЗ

Продовження обмежень відбулося попри заперечення Африканських центрів з контролю та профілактики захворювань і Всесвітньої організації охорони здоров’я. Генеральний директор Africa CDC Жан Касея в серпні повідомляв, що звертався до Вашингтона із закликом скасувати заборони на поїздки для африканських держав. Регіональний директор ВООЗ в Африці Мохамед Якуб Джанабі заявляв, що обмеження на поїздки та закриття кордонів не мають наукового підтвердження ефективності для контролю спалахів.

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