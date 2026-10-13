Сенат Нігерії підтримав декриміналізацію спроб самогубства — Premium Times Nigeria

Сенат Нігерії 13 жовтня схвалив у другому читанні законопроєкт про декриміналізацію спроб самогубства. Більшість сенаторів підтримала документ, після чого його передали до комітетів Сенату з охорони здоров’я та з питань судочинства, прав людини і правових питань, повідомляє Premium Times Nigeria.

Що передбачає законопроєкт

Ініціативу вніс сенатор від південного округу штату Крос-Ривер Асукуо Екпеньйонг. Законопроєкт передбачає скасування кримінальної відповідальності за спробу самогубства, а також створення правової основи для профілактики самогубств, лікування і підтримки людей, які вижили після таких спроб.

Екпеньйонг заявив, що документ має усунути суперечність між чинними кримінальними нормами та Національним законом про психічне здоров’я. Закон визначає спробу самогубства як психіатричну невідкладну ситуацію, що потребує медичного втручання. За словами сенатора, каральний підхід може відлякувати людей від звернення по допомогу, спонукати родини приховувати такі випадки та посилювати стигму щодо психічного здоров’я.

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Дискусія в Сенаті

Сенатор і лікар Дайо Фадуйіле заявив, що спроби самогубства слід розглядати як медичну, а не кримінальну проблему. Він зазначив, що депресія та інші психічні розлади можуть впливати на здатність людини ухвалювати рішення, тому пріоритетом мають бути лікування і відновлення. Сенатор Абдул Нінгі також висловився за медичне втручання замість покарання.

Водночас президент Сенату Ґодсвілл Акпабіо наполягав, що за спробу самогубства має зберігатися покарання у вигляді ув’язнення. Лідер Сенату Опеємі Баміделе застеріг, що положення Закону про здійснення кримінального правосуддя діють не в усіх штатах однаково, тому потрібно з’ясувати межі застосування майбутніх змін на національному рівні.

Чинні норми

Нині стаття 327 Кримінального кодексу Нігерії передбачає за спробу самогубства до одного року ув’язнення. Стаття 231 Пенального кодексу також встановлює покарання до року ув’язнення, штраф або обидва види покарання; конкретні норми та санкції можуть відрізнятися залежно від юрисдикції.

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