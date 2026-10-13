10月13日，尼日利亚参议院在二读中批准了一项将自杀未遂非刑罪化的法案。多数参议员支持该文件，随后法案被提交至参议院卫生委员会以及司法、人权和法律事务委员会，Premium Times Nigeria报道。

法案规定的内容

该倡议由克罗斯河州南部选区参议员阿苏夸·埃克彭永提出。法案规定取消对自杀未遂的刑事责任，并为自杀预防、治疗以及对自杀未遂幸存者的支持建立法律框架。

埃克彭永表示，该文件旨在消除现行刑事规定与《国家心理健康法》之间的矛盾。该法律将自杀未遂界定为需要医疗干预的精神科紧急情况。这名参议员表示，惩罚性做法可能阻碍人们寻求帮助，促使家庭隐瞒此类事件，并加剧围绕心理健康的污名。

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参议院的讨论

参议员兼医生达约·法杜伊莱表示，应将自杀未遂视为医疗问题，而非刑事问题。他指出，抑郁症和其他精神障碍可能影响一个人作出决定的能力，因此治疗和康复应成为优先事项。参议员阿卜杜勒·宁吉也表示支持以医疗干预取代惩罚。

与此同时，参议院议长戈德斯威尔·阿克帕比奥坚持认为，对自杀未遂应保留监禁处罚。参议院领袖奥佩耶米·巴米德莱警告称，《刑事司法实施法》的规定并未在所有州得到同样适用，因此需要明确未来变更在国家层面的适用范围。

现行规定

目前，尼日利亚《刑法典》第327条规定，自杀未遂可处最高一年监禁。《刑罚法典》第231条同样规定，可处最高一年监禁、罚款或两者并罚；具体规定和制裁可能因司法管辖区而异。

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